شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى حضور احتفال استطلاع رؤية هلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1446هــ ، وذلك مساء غدٍ الجمعة 28 فبراير 2025م، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا تنعم فيه الإنسانية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات.

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا، مساء يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1446 هجريا، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).