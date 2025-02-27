شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: جولة رئيس الوزراء باقتصادية قناة السويس تتضمن افتتاح مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الجولة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بافتتاح المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية، وذلك بالشراكة مع شركة "أجيليتي".

وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن جولة اليوم تتضمن افتتاح مشروعات بإجمالي استثمارات تتخطى 544 مليون دولار على مساحة قدرها 897 ألف م2، وبما يوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأولويات الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه المشروعات تشمل مجالات الخدمات اللوجستية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيميائية، وإنتاج الغازات الطبية والصناعية، وصناعات الطاقة المتجددة، مما يعزز من توطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، ويؤكد اتاحة مناخ استثماري جاذب يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب افتتاحه، مشروع المركز اللوجستي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أقيم بالشراكة مع شركة "أجيليتي – Agility" للمجمعات اللوجستية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أشار إلى أن هذا المشروع جاء بهدف إقامة منطقة لوجستية وتطوير وتشغيل وميكنة الخدمات الجمركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 60 مليون دولار، على مساحة 100 ألف م2، وبما يوفر 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أنه تم إنشاء هذا المركز خلال 10 أشهر فقط منذ سبتمبر 2023، وحتى يونيو 2024.

وتعرف رئيس الوزراء من المهندس وائل خليفة، مدير عام شركة "أجيليتي"، على مكونات المركز، وطبيعة العمل به، والخدمات التي يقدمها، حيث أشار إلى أن المركز يتيح عبر منصة إلكترونية تجربة رقمية شاملة تمكن من إدارة الشحنات بدقة وضمان تخليص البضائع فى المواعيد المحددة، وذلك من خلال استخدام أحدث الحلول التقنية والأدوات الذكية وسياسات الشباك الواحد، فضلا عن التكامل والربط الإلكتروني لتحسين العمليات الجمركية واللوجستية، تعزيزاً لكفاءة الأداء.

وأضاف: كما يتيح المركز حلولا متكاملة للمناولة والتفتيش من خلال أحدث المرافق والتقنيات لضمان التعامل الآمن والفعال مع البضائع أثناء عمليات الفحص والتخليص الجمركي، حيث تهدف هذه الخدمات إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة مما يمنح المرونة فى كل خطوة.

وأوضح المهندس وائل خليفة أنه لتعزيز الكفاءة اللوجستية فى التخزين والنقل فإن المركز اللوجستي يشتمل على مرافق تخزين آمنة وخدمات نقل متميزة تضمن سلاسة العمليات، وكذا منصة رقمية متقدمة تتيح الوصول إلى شبكة متكاملة من شركات النقل المحلية مما يمنح المستثمرين خيارات مرنة تلبي احتياجاتهم اللوجستية المتنوعة بكل سهولة.

كما أشار المهندس وائل خليفة إلى أن المركز يوجد به "بنك معرفة"، وهو الذي يوفر مجموعة متكاملة للخدمات المعرفية والتدريب والتأهيل، ويهدف إلى تمكين شركاء العمل بالمعرفة الضرورية، والتعرف على الاستخدامات الخاصة بالأدوات والتقنيات الحديثة، وهو الذي من شأنه أن يضمن الدعم المستمر لتحسين الأداء وضمان استدامة الأعمال بالمركز، لافتا كذلك إلى مركز خدمات الأعمال المتواجد بالمركز اللوجستي الجمركي المطور، الذي يقدم العديد من الخدمات للمستثمرين.

وتابع رئيس الوزراء خلال تفقده أرجاء المركز اللوجستي الجمركي المطور، الإجراءات المتبعة مع الشاحنات، ومسارها داخل المركز، بداية من دخولها مروراً بالوزن والفحص بالأشعة، أو الفحص الدقيقة، ومنطقة انتظار الشاحنات، ومنطقة تفريغ محتويات الشاحنات، وتقسيم تلك المحتويات إلى مناطق التخزين المخصصة وفقا لطبيعة هذه المحتويات.

وفى ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بالمركز اللوجستي الجمركي المطور، وما يقدمه من خدمات من شأنها أن تسهم فى التقليل من زمن الإفراج الجمركي للبضائع.