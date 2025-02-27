شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب أمس الأربعاء، وذلك بأغلبية كبيرة، وثمن هذه الخطوة الفارقة، والتى من شأنها أن تسهم فى استعادة لبنان الشقيق لأمنه واستقراره ويحفظ سيادته ووحدته، واستعادة الوضع الإقليمي للبنان الذي يستحقه.

وأكدت الخارجية، أن حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب يعتبر تدشينا لمرحلة جديدة للبنان لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني الشقيق، وشدد على تضامن مصر الكامل مع لبنان وأنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة والمؤسسات الوطنية اللبنانية، انطلاقا من العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما جدد التأكيد على موقف مصر الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان والمطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودعمها لتمكين الجيش الوطني اللبناني ومؤسسات الدولة من تطبيق القرار 1701 ، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار دون انتقائية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها.