شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الأساقفة: "نهنئ جميع المصريين بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يتوافق مع فترة الصوم الكبير، ونصلي أن يكون وقتًا مباركًا يمتلئ بالسلام والمحبة، وأن تنعم بلادنا بالخير والوحدة بين جميع أبنائها."

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: خالص التهنئة للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.