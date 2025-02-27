شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم للصفين الخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات وزارة التربية والتعليم سواء التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية للترم الثانى للصف الخامس الابتدائي، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على تقييمات الصف الخامس الابتدائى الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الرابط التالى.. اضغط هنا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية للصف السادس الابتدائي للترم الثاني .. اضغط هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لصفوف النقل بـ المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، ولا يوجد نظام تعليمي دون هذه التقييمات، مضيفة أن الطلاب وأولياء الأمور يستطيعوا متابعة هذه التقييمات عبر موقع الوزارة، مشيرة إلى أن التقييمات تستهدف أيضا قياس نواتج التعلم ونقاط القوة والضعف بمستوى الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان أخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتقييمات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 2025، فإن تقييمات الشهر، توزع درجاتها بواقع 10 درجات لكراسة الواجب.