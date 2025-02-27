شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجستى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 27 فبراير 2025 10:42 ص
وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبدء جولة فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وافتتح رئيس الوزراء ، المركز اللوجستي للمنطقة الاقتصادية.
ويفتتح خلال الجولة التفقدية عددا من المصانع، ثم يعقب ذلك تفقد ميناء السخنة.
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