رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجستى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ويفتتح خلال الجولة التفقدية عددا من المصانع، ثم يعقب ذلك تفقد ميناء السخنة.

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبدء جولة فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012