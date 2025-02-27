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رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجستى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجستى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 27 فبراير 2025 10:42 ص

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبدء جولة فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وافتتح رئيس الوزراء ، المركز اللوجستي للمنطقة الاقتصادية.

ويفتتح خلال الجولة التفقدية عددا من المصانع، ثم يعقب ذلك تفقد ميناء السخنة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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