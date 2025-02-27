شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان الثانوية العامة 2025 عبر موقعها وقناة مدرستنا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحانات الثانوية العامة 2025، عبر موقعها الرسمى وقناة مدرستنا 3 حيث تم إعلان شكل الأسئلة وعددها فى جميع المواد الدراسية للثانوية العامة 2025، ما بين اختيار من متعدد ومقالى، حيث كشفت الوزارة عن شكل الأسئلة من خلال إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، ويمكن للطلاب الاطلاع على شكل الأسئلة والاجتهاد فى الإجابة عنها من خلال الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و26 فبراير الرياضيات التطبيقية لغات و27 فبراير بيولوجى.



