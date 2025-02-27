شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من تكافل وكرامة خلال شهر رمضان 2025.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص القيادة السياسية على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى في صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا كما سيتم أيضا زيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر إبريل المقبل بشكل دائم.

على جانب أخر قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بعد غدا السبت الموافق الأول من مارس ، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء ، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.