شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني لتجديد الثقة به رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتهنئة للشيخ أيمن عبد الغني، بمناسبة تجديد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثقة به رئيسًا لـ قطاع المعاهد الأزهرية.

وذكر مفتي الجمهورية أنَّ هذا القرار يعكس الجهود المتميزة التي يبذلها رئيس قطاع المعاهد في خدمة التعليم الأزهري، وحرصَه الدائم على النهوض بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء بمستوى طلابها علميًّا وتربويًّا؛ بما يُسهم في ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يجسِّد رسالةَ الأزهر الشريف في نشر العلم وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

وأضاف المفتي قائلًا: "وإننا إذ نسأل الله تعالى أن يوفِّق في مهامه الجديدة، ويمده بعونه وسداده، لِمَا فيه الخير لمصر وأزهرها الشريف، ندعو المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ الأزهر منارةً للعلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة".