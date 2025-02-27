شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى يكلف بسرعة الانتهاء من أعمال التغطيات على مخر مصرف سيل أسوان والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، حيث تم مناقشة موقف عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

واستعراض اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى والتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز المشروعات للانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد سويلم، حرص الوزارة على نهو كافة المشروعات المشتركة فى أسرع وقت لتحقيق الإستفادة القصوى منها ، مثل التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مأخذى رقم 10و24 على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء تمهيداً لاستلامها قبل منتصف العام الحالى وأعمال الحماية من أخطار السيول الجارية على مخر سيل أبو سلطان محافظة الإسماعيلية.