شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعداداً لجولة تفقدية والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعدادا لبدء جولة فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويفتتح خلال الجولة التفقدية عددا من المصانع، ثم يعقب ذلك تفقد ميناء السخنة.