شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن نتيجة مسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة المسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية للمرحلة (الثانوية) للعام الدراسي 2024/ 2025، والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وبالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والإدارة المركزية للتعليم العام.

تأتى المسابقة القومية لأوائل الطلاب حرصًا من وزارة التربية والتعليم على إعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوقين دراسيًا، واكتشاف المواهب المتعددة، وصقل التحصيل الدراسي لديهم، بالإضافة إلى إذكاء روح التنافس بينهم بما يسهم في مواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية، وعلى مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع، حيث تم تقسيم المديريات إلى خمسة قطاعات، وتمت التصفية النهائية للمسابقة.

وأسفرت نتيجة التصفيات النهائية عن فوز أوائل القطاعات الخمسة للمديريات الفائزة المشاركين، حيث فازت مديرية القاهرة بالمركز الأول، وفازت مديرية كفر الشيخ بالمركز الثاني، وفازت مديرية قنا بالمركز الثالث، كما فازت مديرية بنى سويف بالمركز الرابع، كما فازت مديرية الإسماعيلية بالمركز الخامس.

وقامت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمشرف على الإدارة العامة للتعليم الثانوي، وأحمد موسي رمضان مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بتكريم الفرق الفائزة من أوائل الطلاب تشجيعًا للفائزين على مواصلة العمل الجاد والاجتهاد والتفوق في الدراسة.

الفرق الفائزة من أوائل الطلاب



تكريم الفرق الفائزة من أوائل الطلاب



مسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة 2025



