شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان مادة Biology للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة Biology، للثانوية العامة 2025، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق فى يونيو المقبل، موضحة أن الأسئلة تشمل 46 سؤال منهم 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، على أن تخاطب الأسئلة جميع المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بالاطلاع على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها من خلال الرابط التالي https://content.moe.gov.eg/qa

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة.

كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و26 فبراير الرياضيات التطبيقية لغات و27 فبراير بيولوجى.



