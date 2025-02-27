شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة والتجميل فى الجيزة تعلن حاجتها لسائقين بمرتب 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حاجتها لسائقين درجة أولى ودرجة ثانية مهنية براتب شهري عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت محافظة الجيزة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن على الراغبين في التقدم للوظيفة، التوجه إلى إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالدقي.



هيئة النظافة والتجميل فى الجيزة تعلن حاجتها لسائقين

وافتتحت محافظة الجيزة، مؤخرًا، مقر ديوان عام المحافظة الجديد بشارع 26 يوليو بمنطقة المهندسين فى حى العجوزة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة والتنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن مبنى الديوان الجديد يضم مركز تكنولوجى لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين مزود بكافة تكنولوجيات الرقمنة بهدف الاستفادة من التحول الرقمى الذى يسهم فى إنجاز الوقت فى الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات الحكومية ولتحقيق رضاء المواطنين.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجهز للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات وتقديم الخدمات الحيوية للسكان، موضحًا أن المركز يساهم فى دعم خطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة، ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.