شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بصندوق رعاية المبتكرين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ باب التقديم في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية غدا الجمعة 28 فبراير الجارى.

وكان الدكتور هانى عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أكد أن البرنامج يستهدف الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الصندوق لنشر الوعى التثقيفى بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب الباحثين المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع.