شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس رسامة 15 كاهنًا جديدًا، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبحضور عددًا أساقفة وأحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وألقى، أمس، قداسة البابا العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي، كما بدأ قداسته عظته الأسبوعية، بتهنئة الأقباط ببدء الصوم الكبير، والذي ينتظره الجميع في كل عام ويحتفل به في نهايته بعيد القيامة المجيد.

وهنأ أيضًا البابا تواضروس، المسلمين ببدء صوم شهر رمضان المبارك، موضحًا أن توافق الأصوام معًا، هي علامة طيبة من الله يعطيها لنا جميعًا في مصر من أجل أن يكون الشعب كله صائمًا ومصليًا ورافعًا القلب إلى الله من أجل أن يتحنن على عبيده في كل مكان.