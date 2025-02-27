شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الدواء المصرية " چبتو فارما " تستقبل وزير الصحة الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

تزامناً مع زيارة رئيس جمهورية زامبيا "هاكيندي هيشيليما" إلى مصر وتعزيزاً للتواجد في السوق الإفريقية ، استقبل اليوم الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية " چبتو فارما " والعضو المنتدب الدكتور إليجا موتشيمَا وزير الصحة لجمهورية زامبيا والوفد المرافق له .

تأتي الزيارة في سياق حرص مدينة الدواء المصرية " چبتو فارما " على دعم التعاون الإقليمي والدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية، حيث تم عقد جلسات حوارية بين الجانبين تم خلالها استعراض الخبرات المصرية في تصنيع الأدوية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية في مجال الأبحاث والابتكار.

كما تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي في قطاع الصناعات الدوائية وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبحث والتطوير في أحد أهم الصناعات الحيوية والإستراتيچية وذلك على خلفية ماحققته" چبتو فارما " من نجاحات لاسيما على صعيد الشراكات الدولية .

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" والعضو المنتدب على أهمية هذه الزيارة التي تعكس التزام الجانبين بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الأمن الدوائي في القارة الأفريقية.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة من التعاون بين مصر وزامبيا في مجال صناعة الأدوية والتوسع في الأسواق الأفريقية.

من جهته، عبّر وزير الصحة الزامبي الدكتور إليجا موتشيمَا عن شكره وامتنانه لاستقبال مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، مؤكدًا أن زامبيا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال صناعة الأدوية، خاصةً فيما يتعلق بتوسيع إمكانيات التصنيع المحلي وتطوير القدرات البشرية.

هذا وقد شهدت الزيارة جولة موسعة في مصنع "چبتو فارما"، حيث اطلع وزير الصحة الزامبي والوفد المرافق له على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى العمليات الإنتاجية المتقدمة التي تضمن تقديم أدوية عالية الجودة وآمنة طبقاً للمعايير العالمية ، والتي تضمن لمصر مركزا إقليمياً عالمياً لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة، بالإضافة لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة الدواء .

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير الصحة الزامبي عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الوصول إلى الأدوية ذات الجودة العالية وتوفيرها بأسعار مناسبة للسكان في كلا البلدين.