شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية والقراءات الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن الموافقة على إعادة فتح مراجعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية والقراءات (الدور الأول) للعام الدراسى 2024/ 2025م وذلك بصفة استثنائية وأخيرة، على النحو التالي:

1- طلبات التقدم للامتحان من الخارج: اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025م، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025م.

2- السماح لجميع طلاب الشهادات الثانوية والقراءات (الدور الأول) الذين تخلفوا عن الموعد السابق بتسجيل ومراجعة الاستمارة الإلكترونية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025م، وحتى يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025م.

لتقديم أو مراجعة الاستمارة؛ اضغط هنا: