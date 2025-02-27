شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية.

وايد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية.



