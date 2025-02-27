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94% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية

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  • 94% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية 1/2
  • 94% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية.

وايد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع والمجارى المائية.


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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