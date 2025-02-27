شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة فى رمضان 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك 2025، تعدل وزارة النقل مواعيد مترو الأنفاق فى الخطوط الثلاثة، وذلك لتناسب جمهور الركاب خلال الشهر العظيم، وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 مواعيد المترو فى رمضان 2024.

مواعيد المترو فى الخطين الأول والثاني:

الخط الأول يبدأ عمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 ص.

آخر قطار من محطة حلوان 12:15 ص.

ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا.

الخط الثانى يبدأ عمل من شبرا الخيمة 5:15 ص.

قيام آخر قطار من شبر ومن المنيب 12:40 ص.

مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 ص.

أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 ص.

أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 ص.

أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 ص.

مواعيد المترو بالخط الثالث

تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا.

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا.

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا.

قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا.

قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا.

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا.

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا.

قيام أخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا.

قيام أخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا.

انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحا.

انتهاء الربط مع الخط الثانى فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحا.