شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

يعد معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، واحدًا من أبرز المؤسسات البيطرية في البلاد، حيث يلعب دورًا حيويًا في مجال البحث والتطوير وإنتاج الأمصال واللقاحات المهمة لصحة الحيوانات.

تم إنشاء المعهد عام 1903، وبعد إنشاء مركز البحوث الزراعية تم ضمه إليه ليصبح تابعا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ضم المعهد في بداية إنشاءه قسمين رئيسيين هما قسم طاعون البقرى وقسم طاعون الخيل وهما من الأمراض الوبائية الخطيرة، التي تم السيطرة عليهما وأصبحت مصر خالية منهم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب ريادة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية:

1- البحث العلمي والتطوير: يضم المعهد فريقًا متخصصًا من الباحثين والعلماء البيطريين المتميزين، الذين يعملون على إجراء البحوث والتجارب المتقدمة لتطوير أمصال ولقاحات فعالة لمكافحة الأمراض البيطرية المستعصية.

2- الإنتاج الداخلي: يحتوي المعهد على منشآت إنتاج حديثة ومتطورة لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية. يتم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في عمليات الإنتاج، مما يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية وفعالية مثبتة.

3- التعاون الدولي: يقوم المعهد بتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير البيطري. يشارك في شبكات ومنظمات دولية مثل منظمة الصحة الحيوانية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ، ويتعاون مع مؤسسات بحثية وأكاديمية في جميع أنحاء العالم.