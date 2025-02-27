شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور معهد بحوث التناسليات فى النهوض بالثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

يلعب معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة دورًا هامًا في النهوض بالثروة الحيوانية، وذلك من خلال القوافل البيطرية المجانية التي يقوم بها المعهد للحفاظ على الثروة الحيوانية.



ويقوم المعمل بدوره من خلال شقين:

1- الجانب الحقلي عن طريق استمرار القوافل البيطرية المجانية، والتي يكون منها جزء للأماكن الأكثر احتياجا بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعضها يكون للمزارع النظامية.

2- المستوى البحثي تم إدخال تقنيات حديثة في مجال التناسليات مثل نقل الأجنة، الإخصاب خارج الرحم والتلقيح الصناعي باستخدام منظار البطن المحمول.

خدمات معهد بحوث التناسليات الحيوانية في القوافل البيطرية

- فحص تناسلي عن طريق جس مستقيم أو عن طريق السونار.

- التلقيح الصناعى.

- إجراء عمليات جراحية.

- رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

- تجريع وعلاج للأمراض الباطنية والطفيليات الداخلية.

- التحصين ضد الأمراض غير السيادية.

- توعية المربين حول الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية.