شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن النماذج الاسترشادية فى جميع المواد الدراسية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية فى جميع المواد الدراسية حيث يتم إعلان أخر مادة الخميس 27 فبراير الجارى فى مادة البيولوجى" Biology"، حيث يمكن للطلاب التعرف على مواصفة الأسئلة فى المواد الدراسية الأساسية وطريقة الإجابة عن الأسئلة، من خلال الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقى معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الأحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.