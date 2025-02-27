شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف القانونى لـ سعد الصغير بعد حبسه فى قضية المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

صدر من محكمة جنايات مستأنف القاهرة حكما بالحبس 6 أشهر للمطرب سعد الصغير، بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى أثناء قدومه من الخارج.

وتوجد فرصة أمام المطرب لمحو الحكم من سجله الجنائى، وهى الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدور الحكم، وهنا ستفصل النقض فى القضية، وقد يؤيد الحكم أو يحصل المتهم على البراءة.

ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:

- قبض على سعد الصغير فى 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة، وبحوزته 9 عبوات تحوى زيوت مخدرة خاصة بالسجائر الإلكترونية.

- النيابة أمرت بحبس سعد الصغير على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة زيوت مخدرة.

- بعد انتهاء التحقيقات النيابة أحالت المتهم فى 17 سبتمبر الماضى للمحاكمة الجنائية.

- أنكر المتهم أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.

- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

- محكمة الجنايات عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات فى 25 نوفمبر الماضي.

- دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.

- محكمة جنايات مستأنف تخفف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.