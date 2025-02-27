شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على الفراخ والبط والرومى فى معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

طرح منفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى معرض "أهلا رمضان" الرئيسى فى محافظة الجيزة، الدواجن والطيور المجمدة والفريش بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع، منها العسل وزيت الزيتون.

ويوفر المنفذ طبق أوراك فريش "زنة 900 جم" بـ95 جنيهًا، وطبق دبابيس فراخ فريش "زنة 900 جم" بـ110 جنيهات، وطبق بانيه فريش "زنة 900 جم" بـ180 جنيهًا، وطبق شيش طاووك فريش "زنة 900 جم" بـ175 جنيهًا، وبط بلدى بـ140 جنيهًا للكيلو.

ويطرح المنفذ طبق أوراك فراخ مجمدة "زنة 850 جم" بـ80 جنيهًا، وطبق دبابيس فراخ مجمدة "زنة 850 جم" بـ95 جنيهًا، وطبق شاورما فراخ "900 جم" بـ115 جنيهًا، وعرض طبق فرختين حشو "زنة 1.400 جم" بـ145 جنيهًا.

ويوفر المنفذ فراخ مجمدة "زنة 1.100 جم" بـ140 جنيهًا، وفراخ مجمدة "زنة 1.200 جم" بـ155 جنيهًا، وفراخ مجمدة "زنة 1.300 جم" بـ165 جنيهًا، وفراخ مجمدة "زنة 1.400 جم" بـ175 جنيهًا، وفراخ مجمدة "زنة 1.500 جم" بـ190 جنيهًا، وفراخ مجمدة "زنة 1.600 جم" بـ205 جنيهات.

ويطرح المنفذ بط أبيض مجمد بـ125 جنيهًا للكيلو، صدور بط أو أوراك بط بلدى فريش بـ140 جنيهًا للكيلو، ديك رومى كامل مجمد بـ160 جنيهًا للكيلو، السمان 4 فى طبق بـ150 جنيهًا، جوز الحمام بـ130 جنيهًا.

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلا رمضان الرئيسى فى شارع ترعة الزمر بحى العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرضا لـ"أهلا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.