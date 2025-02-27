شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة القاهرة فى استقبال الطلبات الخاصة بإقامة موائد الرحمن، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.. وفى النقاط التالية أهم شروط إقامة موائد الرحمن.

يتم تقديم الطلب فى مقرات المناطق الأربعة والأحياء المراد إقامة المائدة بها

يتم البت فى الطلب خلال 72 ساعة من تقديمه وبدون دفع أى رسوم.

يتولى الحى دراسة الموقع المختار لإقامة المائدة.

يراعى أن يكون موقع المائدة بعيد عن الميادين والشوارع الرئيسية.

يمنع تواجده أمام المنشأت الحكومية كالمدارس والمستشفيات.

يشترط توافر شروط الأمان والحماية المدنية.

عدم تعطيل حركة المرور والحفاظ على نظافة المكان.

يتم قبول الطلبات من مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى.