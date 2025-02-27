أخبار مصر

شروط إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • شروط إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة.. إنفوجراف 1/2
  • شروط إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة.. إنفوجراف 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 27 فبراير 2025 02:00 ص

بدأت محافظة القاهرة فى استقبال الطلبات الخاصة بإقامة موائد الرحمن، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.. وفى النقاط التالية أهم شروط إقامة موائد الرحمن.

يتم تقديم الطلب فى مقرات المناطق الأربعة والأحياء المراد إقامة المائدة بها

يتم البت فى الطلب خلال 72 ساعة من تقديمه وبدون دفع أى رسوم.

يتولى الحى دراسة الموقع المختار لإقامة المائدة.

يراعى أن يكون موقع المائدة بعيد عن الميادين والشوارع الرئيسية.

يمنع تواجده أمام المنشأت الحكومية كالمدارس والمستشفيات.

يشترط توافر شروط الأمان والحماية المدنية.

عدم تعطيل حركة المرور والحفاظ على نظافة المكان.

يتم قبول الطلبات من مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى.

 

 


شروط إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements