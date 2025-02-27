شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: جثث الرهائن الأربعة أصبحت فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، التابعة لدولة الاحتلال أن جثامين الرهائن الأربعة وصلوا إلى داخل دولة الاحتلال عبر سيارات هيئة الصليب الأحمر.

وأفادت وسائل إعلامية عن وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال إلى وسط رام الله بالضفة الغربية فجر الخميس وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وشملت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين 37 أسير من الضفة الغربية وخمسة مقدسيين، ونشرت وسائل إعلامية وصول الأسير المقدسى المحرر خالد الحلبى إلى منزله بالقدس وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

بينما أعلن الهلال الأحمر استلامه لجسد الأسير المصاب بالغيبوبة منذ أشهر، كاظم زواهرة، لينقل إلى مشفى فى مدينة بيت جالا.