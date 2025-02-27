شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يبدأ تسليم الأسرى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية عن وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال إلى وسط رام الله بالضفة الغربية فجر الخميس وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وشملت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين 37 أسير من الضفة الغربية وخمسة مقدسيين، ونشرت وسائل إعلامية وصول الأسير المقدسى المحرر خالد الحلبى إلى منزله بالقدس وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

بينما أعلن الهلال الأحمر استلامه لجسد الأسير المصاب بالغيبوبة منذ أشهر، كاظم زواهرة، لينقل إلى مشفى فى مدينة بيت جالا.