شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الملايين من المصريين موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث يتوقع فلكيا أن يكون السبت المقبل الموافق 1 مارس أول أيام الشهر الكريم، وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا مساء الجمعة، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).



ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة.