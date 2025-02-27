شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ماجد عبدالفتاح: قمة القاهرة ستكون محورية لإبراز وحدة الصف العربي والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن وحدة الصف العربي في مواجهة سيناريوهات التهجير تعتبر أمرًا بالغ الأهمية ومحوريًا.



وأكد أن هذه الوحدة كانت واضحة منذ أحداث 7 أكتوبر، حيث كانت المطالب العربية راسخة بضرورة وقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة، بالإضافة إلى التوصل إلى أفق سياسي لحل سلمي وتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة في برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن القمة العربية القادمة في القاهرة، المقرر عقدها في 4 مارس المقبل، ستكون محورية في إبراز هذه الوحدة، التي بدأ التنسيق لها في القمة الأخوية التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

وتابع السفير عبدالفتاح أن القمة العربية الطارئة، التي طلبت مصر عقدها ستؤكد أن العالم العربي سيقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما ستؤكد تمسك الدول العربية بتنفيذ حل الدولتين.