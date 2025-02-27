شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية تخاطب الفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزمة الحماية الاجتماعية تم العمل عليها في الفترة السابقة، وبعد مناقشات وموافقة رئيس الجمهورية تم إقرار الحزمة الجديدة، التي تحاول تطبيق بعض الإجراءات الهامة مع بداية السنة المالية الجديدة.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن حزمة الحماية الاجتماعية بها تنوع وتخاطب عدد كبير من المستهدفين والفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة وذلك مع توجه الدولة للمساندة النقدية وعدم خلق تضخم أو أي مشكلات وتذهب لأكبر قدر من الناس.

وأوضح الوزير: "فيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، هناك مجموعة من الإجراءات بشأن تنقية البيانات وتدقيقها، وهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، ونحن لدينا 5 ملايين و200 ألف أسرة لدينا مسجلين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وسنعطي مساندة نقدية لكل أسرة بقيمة 300 جنيها".

وأكمل الوزير: "منذ بداية إبريل سنطبق وبشكل دائم زيادة قدرها 25% لقيمة المساندة النقدية الشهرية المستحق لكافة أسر برامج تكافل وكرامة".

وأشار، إلى أن التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، أو بقوائم الانتظار وسوف تتكلف القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة ما بين 3 و4 مليارات جنيه، لاسيما وأن الصحة لها أولوية كبيرة ولذلك نراعي الاعتمادات اللازمة لعلاج كافة الحالات الحرجة في قوائم الانتظار.

وأردف الوزير: "سننشئ صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل التمكين الاقتصادي للأسر التي لديها شباب وشابات في سن العمل، لمساعدتهم على إيجاد فرصة عمل وتمويلها بشكل مبسط"، لافتا إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة والحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل.