شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التمور فى معرض أهلًا رمضان الرئيسى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا على منافذ البلح والياميش، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويطرح المعرض بلح بلدي بـ20 جنيهًا و25 جنيهًا، وبلح ملكابي بـ40 جنيهًا، وبلح سكوتي بـ45 جنيهًا، وبلح شامي بـ70 جنيهًا، وبلح وسط بـ35 جنيهًا، وبلح جنديل بـ70 جنيهًا، وبلح شامي أبيض بـ60 جنيهًا، وبلح بندق أبيض كبير بـ45 جنيهًا.

ووفر أحد العارضين كرتونة بلح واحاتي "زنة 5 كجم" بـ200 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، وكرتونة بلح وادي "زنة 5 كجم" بـ220 جنيهًا بدلًا من 260 جنيهًا، وعلبة بلح فريش زنة 1 كجم بـ60 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وعلبة بلح سلطاني (زنة 1 كجم) بـ70 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا.

وطرح العارض علبة بلح مجدول مصري "زنة 500 جم" بـ40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، وعلبة بلح واحاتي "زنة 700 جم" بـ40 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا، وعلبة بلح واحاتي "زنة 1.400 جم" بـ70 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.