شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد تنفيذ أول تجربة طوارئ كلية بمطار سفنكس الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أول تجربة طوارئ كلية نفذها مطار سفنكس الدولي لتعزيز إجراءات السلامة الجوية ورفع كفاءة إدارة الأزمات وفق المعايير الدولية.

وتابع المحافظ تجربة محاكاة واقعية لاندلاع حريق في مخزن الحقائب على متن طائرة أثناء تجهيزها للإقلاع، مما استدعى تطبيق خطة الطوارئ والاستجابة السريعة بمشاركة جميع الجهات المعنية داخل وخارج المطار.

وجرت التجربة بحضور محافظ الجيزة واللواء باسم بيومي، رئيس قطاع المطارات بالشركة المصرية للمطارات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتأتي التجربة في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن رفع كفاءة المطارات المصرية في التعامل مع الأزمات الطارئة وتعزيز إجراءات السلامة الجوية.

ومن جانبه، أكد اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن هذه التجربة تأتي ضمن استراتيجية رفع كفاءة المطارات المصرية، بهدف اختبار فاعلية خطط الطوارئ ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة.

ومن جهته، أشاد اللواء أشرف خلف مدير مطار سفنكس، بكفاءة الفرق المشاركة وسرعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذه التدريبات الدورية تساهم في تعزيز الجاهزية وتقليل زمن التفاعل مع الأزمات المحتملة.

ويواصل مطار سفنكس الدولي جهوده نحو تحقيق أعلى معايير السلامة، بما يرسخ مكانته كأحد المرافق الجوية الحديثة القادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة واحترافية.



محافظ الجيزة



تجربة إسعاف مصابين



هيئة الإسعاف



جانب من التدريبات على الطوارئ