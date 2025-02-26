شكرا لقرائتكم خبر عن ويتكوف: حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي هيكل حكم في غزة وهذا خط أحمر لنا ولإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن بلاده لديها شركاء في المنطقة يريدون الاستقرار ويعلمون أن استمرار الحرب غير مقبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: "نأمل وضع المرحلة الثانية من التفاوض على المسار الصحيح وإطلاق سراح المحتجزين، وحماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي هيكل حكم في غزة وهذا خط أحمر لنا ولإسرائيل، ونحن بحاجة إلى طريقة أفضل للتعامل مع غزة التي أعيد بناؤها 3 أو 4 مرات".