شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: زيارة مقبلة لرئيس وزراء الكويت لإعلان مشروعات اقتصادية واستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتى استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصرى، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التى كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفى، لافتًا إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.

وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمى، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصرى والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجرى فى قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة للسيد رئيس الجمهورية، كانت الأولى فى إسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التى أجراها الرئيس، كما شهد أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائى والشراكة فى المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أنه كان هناك توافق تام فى الملف السياسى، بين مصر وإسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطينى فى هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصرى الرائد فى هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الزيارة الثانية للسيد الرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة فى الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربى، وجلالة الملك عبد الله الثانى عأهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التى ستعقد بالقاهرة فى 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربى كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة فى هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، إلى الزيارة التى قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولى عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة فى مجال التعاون الاقتصادى والاستثمارى، مضيفًا: سلمتُ حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتى إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين فى هذا الشأن.

وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الأسبوعى، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التى تشهد أيضًا طفرة كبيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة، تُؤتى ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التى نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى يمضى فى مساره الصحيح.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين فى الخارج التى تشهد زيادة جيدة للغاية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجارى فى ميناء السخنة.

وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الاستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزى ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول؛ بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.