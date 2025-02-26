شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأجور والمعاشات.. وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية.

حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتكليف من الرئيس السيسي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية



الحزمة تنقسم إلى شقين أولهما ستتم حتى نهاية العام المالي الجاري والشق الآخر تستهدف زيادة الأجور والمعاشات وسيتم تطبيقها مع العام المالي الجديد

صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين لـ10 ملايين أسرة

زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل



إتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي

توفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال رمضان

تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه

إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

تكلفة زيادة الأجور بلغت 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل

زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من العام المالي المقبل

زيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو القادم

زيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس اعتبارا من يوليو القادم

زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم

زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو القادم