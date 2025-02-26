شكرا لقرائتكم خبر عن ويتكوف: حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أى هيكل حكم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ويتكوف إن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أى هيكل حكم فى غزة، مؤكدا أن هذا خط أحمر لنا ولإسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أكد ويتكوف أن شركاؤنا في المنطقة يريدون الاستقرار ويفهمون أن استمرار الحرب غير مقبول، مشيرا إلى" نأمل وضع المرحلة الثانية من التفاوض على المسار الصحيح وإطلاق سراح الرهائن".

أضاف ويتكوف" نحن بحاجة إلى طريقة أفضل للتعامل مع غزة التى أعيد بناؤها 3 أو 4 مرات".

أكد ويتكوف أن " إسرائيل سترسل فريقا للدوحة أو القاهرة للتفاوض وإذا سارت الأمور بشكل إيجابى قد أزور المنطقة الأحد".

أشار ويتكوف إلى أن إسرائيل تجند أشخاصا فى سن الخمسين وهذا يؤثر على اقتصادها.

أكد ويتكوف أن "الرئيس ترامب لن يقبل مرة أخرى وصفات سياسية قديمة لم تنجح فى الشرق الأوسط".