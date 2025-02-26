شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى بحث قصف جنازة حسن نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى كشف أن إسرائيل بحثت قصف جنازة حسن نصر الله.

شهد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت منذ السادسة من صباح الأحد الماضى؛ توافدا شعبيا من الداخل اللبناني ومن الخارج، استعدادًا لمراسم تشييع حسن نصرالله الأمين العام السابق لحزب الله وهاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، وسط تأهب رسمي واستنفار غير مسبوق على مستوى الأجهزة الأمنية فى لبنان، التي اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة في المدينة الرياضية ومحيطها ليباشر تنفيذها تباعاً، تحسباً لأى مستجدات قد تخل بالأمن وسلامة المشاركين.

قالت اللجنة المنظمة للتشييع بحزب الله إن هناك 800 شخصية رسمية من خارج لبنان شاركوا فى مراسم التشييع إضافة إلى شخصيات رسمية لبنانية ، فيما أحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة "نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية.

فى الوقت نفسه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، قبيل بدء تشييع جثماني كل من الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت.