غدا.. مؤتمر جريدة الجمهورية.. 11 عام من الكفاح بناء الوطن "السيسى"

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مؤتمر 11 عامًا من الكفاح والعمل .. السيسى .. بناء وطن "، غدا الخميس 27 فبراير ، والذى يقام فى نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء.

ويفتتح المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بمشاركة عددا من الوزراء منهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البئية والدكتورمحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف وزبر التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، ونواب الوزراء ، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربحى رئيس الهئية الوطنية للصحافة ، والمهندس طارق لطفى رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، كما يشارك فى فعاليات المؤتمر عددا من المحافظين ورؤساء الجامعات ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وأعضاء مجلسى النواب والشورى ورجال الأعمال ونقباء النقابات المهنية والعمالية.

ويتناول المؤتمر خلال 5 جلسات محاور الطاقة والمستقبل، والتنمية البشرية، والتنمية العمرانية والمرافق، بناءالإجيال "التعليم والثقافة الرياضة ، والتنمية الاقتصادية والاستثمار.

قال أحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية ، إن المؤتمر يستهدف بالأرقام رصد مسيرة الكفاح والبناء التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أكثر من عقد من الزمان التي أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف أن المؤتمر يركز علي محور بناء الإنسان المصري في مختلف المحاور التى يحتاجها ،من الكهرباء و الطاقة التي أصبحت عصب المستقبل الذي تقوم عليه نهضة الشعوب ويتناول المؤتمر أيضا التنمية العمرانية التي حدثت في مصر خلال السنوات 11 الماضية من بناء مدن جديدة وتطوير عشوائيات و توصيل فى المرافق في إطار رؤية الحكومة المصرية في التوسع بالحيز العمراني الملاصق لنهر النيل.

ويستعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية والنهضة الشاملة غير مسبوقة والتى شهدت طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة ، وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على المستويات كافة والرياضيين.

كما تتناول الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ، جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر ، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة.

وبناقش المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، نجاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إحداث طفرة غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية جعلها من أقوى الشبكات على مستوى العالم، و التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة ، والخطوات الكبيرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لخدمة جميع أهداف التنمية المستدامة في مصر.

ويستعرض السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى وذلك فى إطار أهتمام الدولة ببناء الإنسان ، وهو ما حرصت الوزارة عليه لتطوير جميع المراحل التعليمية وحل العديد من المشاكل وعلى رأسها الكثافات داخل الفصول وتطوير المناهج الدراسية والانضباط داخل المدارس.

ويرصد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، المشروعات الكبرى فى مجال البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

ويستعرض الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، حالة التنوع والثراء التى تقدمها الوزارة للمجتمع المصري لمختلف المراحل العمرية والشرائح المجتمعية ، التي تمثل حجر الزاوية في إطار جهود الدولة المستمرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة لجميع طوائف الشعب ، والنجاحات الثقافية البارزة عبر قطاعاتها المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و رؤية مصر 2030.

ويرصد المؤتمر التنمية الثقافية والتعليمية والرياضية ، من خلال الوزراء والمتحدثين الأرقام التي تم إنفاقها في هذا الشأن والآثار الإيجابية التي حدثت و المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة.

ومن أهم الأرقام التي يرصدها المؤتمر النجاح الذى تحقق فى منظومة التعليم فى وزارة التعليم العاالى والبحث ووزارة التربية و التعليم والفنى والحلول التى تمت على ارض الواقع خلال الفترة الماضية.

وفي الصحة يرصد أيضا المؤتمر جهود الحكومة لتغلب علي آثار جائحة الكورونا وتحول في المحافظات إلي منظومة التأمين الصحي الشامل التي استهدفت في مرحلتها الاولي 6 مليون مواطن تقريبا واطلاق 14 مبادرة رئاسية، قدمت 218 مليون خدمة لـ 94 مليون مستفيد في أكثر من 3527 وحدة صحية ، وتقديم الخدمات الصحية المختلفة خاصة مناطق التي يتم تطويرها عبر المشروع القومي حياة كريمة.

وفى المجال البيئي يرصد المؤتمر ، جهود الحكومة لتعامل مع المخلفات الصلبة في جميع المحافظات ، وإدراج البعد البيئي في مشروعات التنموية سواء الصغيرة أو المتوسطة ، أضافة للمحافظة علي الموارد الطبيعية علي السواحل المصرية سواء بالبحر الأبيض أو المتوسط خاصة في المناطق السياحية.

وأخيرا يتناول المؤتمر الرؤية الاقتصادية والاستثمارية من خلال احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقدار التسهيلات التي تتم ضمن حزمة التحفيزات الاقتصادية للمستثمرين في كافة محافظات الجمهورية.

