شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طالب وطالبة يشاركون في بطولة تنس الطاولة للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات بطولة تنس الطاولة للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة رقم (52) من دورة الشهيد الرفاعي والتي أقيمت تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت البطولة التي أقيمت تحت إشراف أحمد كامل سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، في جامعة عين شمس بالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإتحاد المصري لتنس الطاولة مشاركة 240 طالب وطالبة يمثلون (45) جامعة مصرية.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** ترتيب فرق طلبة:

-المركز الأول/ التعليم العالى

-المركز الثانى/ جامعة حلوان

-المركز الثالث/ جامعة الاسكندرية

** ترتيب فرق طالبات:

-المركز الأول/ جامعة مصر الدولية

-المركز الثانى/ جامعة قناة السويس

-المركز الثالث/ جامعة الإسكندرية

** ترتيب زوجى طلبة:

-المركز الأول/ عمرو محمود - بيجاد خالد، جامعة القاهرة

-المركز الثانى/ مومن وليد - وليد محمد، التعليم العالى

-المركز الثالث/ مروان جمال - زياد محمود، جامعة الإسكندرية

** ترتيب زوجى طالبات:

-المركز الأول/ هنا احمد - تبارك اسامه، جامعة قناه السويس

-المركز الثانى/ شهد خالد - كنزى هيثم، جامعة مصر الدولية

-المركز الثالث/ فريدة محمد - مريم حسن، الأكاديمية العربية

** ترتيب ذو القدرات:

* كراسى رجال:

-المركز الأول/ رجب شريف رجب، جامعة طنطا

-المركز الثانى/ محمد احمد ابو العلا، جامعة أسيوط

* إيمائي رجال ذهنى:

-المركز الأول / أحمد عصام الدين، جامعة الاسكندرية

-المركز الثانى/ كريم شريف محمد، جامعة الأهرام الكندية

-المركز الثالث/ أحمد مومن فرج، جامعة حلوان

* أرجل معاقة رجال:

-المركز الأول/ كريم سيد صادق، جامعة قناه السويس

-المركز الثانى/ بلال عمرو محمد، جامعة الاسكندرية

-المركز الثالث/ ميكاريوس رزق حكيم، جامعة حلوان

* أرجل معاقة بنات:

-المركز الأول/ دينا نوير شازلى، جامعة أسيوط

-المركز الثانى/ سما جمال محمد، التعليم العالى

* إيمائى بنات:

-المركز الأول/ فاطمة طارق عبدالله، جامعة حلوان

-المركز الثانى/ ريهام عمار سلامه، جامعة بنها

* أزرع معاقة بنات:

-المركز الاول/ نرمين هانى ابراهيم، جامعة الاسكندرية

-المركز الثانى/ صفا حافظ عبد المنعم، جامعة بنها

-المركز الثالث/ أسماء جمال السيد، جامعة بنها

* أزرع اعاقة رجال:

-المركز الأول/ مينا عاطف يوحنا، جامعة طنطا

-المركز الثانى/ يوسف رأفت، التعليم العالى

-المركز الثالث/ عبدالرحمن سيد أبو سريع، جامعة بنها