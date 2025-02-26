مطار سفنكس الدولى ينفذ أول تجربة طوارئ كلية لتعزيز إجراءات السلامة الجوية

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نفذ مطار سفنكس الدولى اليوم، أول تجربة طوارئ كلية، لتعزيز إجراءات السلامة الجوية ورفع كفاءة إدارة الأزمات وفق المعايير الدولية.

وذاك فى إطار توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بشأن رفع كفاءة المطارات المصرية فى التعامل مع الأزمات الطارئة وتعزيز إجراءات السلامة الجوية.

وشهدت التجربة محاكاة واقعية لإندلاع حريق فى مخزن الحقائب على متن طائرة أثناء تجهيزها للإقلاع، مما استدعى تطبيق خطة الطوارئ والإستجابة السريعة بمشاركة جميع الجهات المعنية داخل وخارج المطار.

جرت التجربة بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء باسم بيومى، رئيس قطاع المطارات بالشركة المصرية للمطارات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ومن جانبه، أكد اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن هذه التجربة تأتى ضمن استراتيجية رفع كفاءة المطارات المصرية، بهدف إختبار فاعلية خطط الطوارئ ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة.

ومن جهته أشاد اللواء أشرف خلف مدير مطار سفنكس، بكفاءة الفرق المشاركة وسرعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذه التدريبات الدورية تساهم فى تعزيز الجاهزية وتقليل زمن التفاعل مع الأزمات المحتملة.

ويواصل مطار سفنكس الدولى جهوده نحو تحقيق أعلى معايير السلامة، بما يرسخ مكانته كأحد المرافق الجوية الحديثة القادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة واحترافية.