شكرا لقرائتكم خبر عن 36%؜ زيادة فى حركة الركاب والرحلات بالمطارات المصرية خلال يناير.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 26 فبراير 2025 07:45 م

نشرت وزارة الطيران المدني إنفوجرافا يوضح ارتفاع عدد الركاب والرحلات الجوية بالمطارات المصريه خلال شهر يناير 2025، مقارنة بنفس الشهر لعام 2024.

وأوضحت وزارة الطيران، أنه بلغ إجمالي نسبة نمو عدد الركاب والرحلات الجوية بأهم مطارات الجذب السياحي والمطارات المصرية خلال شهر يناير الماضي 36%؜ مقارنة بنفس الشهر لعام 2024.