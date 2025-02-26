شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: توافق الصوم الكبير مع صيام رمضان علامة طيبة من الله والان مع تفاصيل الخبر

تذاع، الآن، العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي، كما بدأ قداسته عظته الأسبوعية، بتهنئة الأقباط ببدء الصوم الكبير، والذي ينتظره الجميع في كل عام ويحتفل به في نهايته بعيد القيامة المجيد.

وهنأ أيضًا البابا تواضروس، المسلمين ببدء صوم شهر رمضان المبارك، موضحًا أن توافق الأصوام معًا، هي علامة طيبة من الله يعطيها لنا جميعًا في مصر من أجل أن يكون الشعب كله صائمًا ومصليًا ورافعًا القلب إلى الله من أجل أن يتحنن على عبيده في كل مكان.

يذكر أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا كانت متوقفة بسبب فترة الأعياد الماضية الخاصة بعيد الميلاد، وكانت ختاما لسلسلة طلبات القداس الجوريجورى، وطلب العظة كان "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين أقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.