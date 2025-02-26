شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل فريدمان.. مقترح ترامب بشأن غزة "مجنون" وقوة مصر أهم ما يميزها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الكاتب الأمريكى توماس فريدمان، برسائل مهمة خلال مداخلة أمام مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إذ أكد أن مقترح ترامب حول تهجير أهل غزة سيموت من تلقاء نفسه.



توماس فريدمان

وأضاف فريدمان، في مداخلة خلال مؤتمر غزة ومستقبل السلام والأستقرار في الشرق الأوسط، أن ثمة دورا هاما للدول العربية، لحل أزمة غزة، مؤكدا أنه لا يمكنهم رفع أيديهم ترك غزة ليقرر نتنياهو مصيرها، مشيرا إلى الموقف الذي يمكن الوصول إليه خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

وأوضح فريدمان أن الصدام بين ترامب ونتنياهو قادم، موضحا أن الشرق الأوسط بات مرتبطا في الولايات المتحدة بالاستثمار في الخليج، بالإضافة إلى المصالح الأمريكية المرتبطة بمواجهة الصين وهو ما يتطلب خلق تحالف كبير تحتاجه واشنطن ليهدد العلاقة مع نتنياهو.

وأوضح فريدمان أن تهجير سكان غزة لمصر والأردن غير مقبول، وان ترامب أدرك أن فكرته مجنونة وتراجع بالفعل، داعيا العرب إلى عدم القلق بشأن مقترح ترامب، ولكن تبقى الأمور في انتظار ما سوف تسفر عنه القمة العربية.

رسائل توماس فريدمان

وقال إن أمريكا التي تعرفونها انتهت، موضحا أنا لا أعرف تلك الدولة التي صوتت في مجلس الأمن لصالح قرار يخدم مصالح روسيا على حساب أوكرانيا.

وأضاف إذا ظلت أمريكا على نفس النهج لأربعة سنوات قادمة فمن الصعب التنبؤ بالمستقبل، موضحا أن تعيينات ترامب لقادة المؤسسات الأهم بالبلاد لم يقبل بهم إيلون ماسك لتعيينهم مديري مبيعات بشركة تسلا.

وقال فريدمان، إن رسالتي للمصريين هي اعتنوا ببلدكم وحافظوا على مؤسساتكم.