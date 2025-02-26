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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه

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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأربعاء، 26 فبراير 2025 04:41 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (110 ملايين جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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