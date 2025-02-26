شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة التضامن تطلق حملة لتوزيع كراتين رمضان على الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التموين تفتتح أسواق اليوم الواحد بالشرقية على مدار 40 يوما بأسعار مخفض

‫ وزير الزراعة: لدينا أكثر من 10 آلاف عالم وباحث فى مراكز ومعاهد الوزارة

وزير العمل يعلن عن وظائف فى لبنان بمرتبات تصل إلى 750 دولار

وزير التعليم العالى بمجلس الإيسيسكو: الأمة الإسلامية تواجه تهديدًا للمقدسات

وزارة التضامن تطلق حملة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

التعليم العالى تنظم الرحلة السنوية للطلاب الوافدين إلى الأقصر وأسوان

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون مع هيئة تنمية الصعيد

وزير الصحة: توقيع بروتوكول لتقديم "فحص النظر" لـ7 ملايين طالب بـ9400 مدرسة

التنمية المحلية تنتهى من المقابلات الشخصية لـ1206 متقدما لمسابقة القيادات

وزير النقل يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مترو الاسكندرية