مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة قدم صحيح  بمستشفيات جامعة أسوان 

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القاهرة - سامية سيد - تفقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته اليوم لمحافظة أسوان يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة توسعات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وأشار السفير حبشي إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة علي التوسع في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتشمل تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة، وتوفير فرص عمل جيدة واستهداف المناطق التي تنشط فيها الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أوضح المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجه بأهمية دعم الجهاز التنفيذي للمحافظة كل جهود العمل الأهلي خدمة لشرائح غير القادرين وبخاصة في القطاع الطبي، معربا عن تقدير المحافظة لجهود الشراكة بين صناع الخير للتنمية في تنفيذ مبادرة قدم صحيح، موضحًا أن مبادرة قدم صحيح من المبادرات المهمة في العمل التنموي، ولا سيما أنها تخدم مرضى القدم السكري وهم بأعداد ليست بالقليلة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير وامتداد انشطتها الخيرية لنواحي متعددة ساهمت بشكل في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

فيما أشاد السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، بجودة الخدمة التي تقدمها مبادرة قدم صحيح، مؤكدًا على تقديره وامتنانه بالتعاون المثمر بين المؤسسات الأهلية التنموية في الكويت ومصر.

وأوضح هانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير، أن غرفة قدم صحيح بمستشفيات جامعة أسوان واحدة من أهم غرف المبادرة على مستوى الجمهورية وقد قدمت خدماتها منذ انطلاق عملها لـ5000 مريض بمتوسط تردد شهرى لكل مريض ثلاثة شهور، وأن الشنطة العلاجية للمريض الواحد تترواح قيمتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه، وأن التوسعات سوف تشهد مضاعفة المبلغ المرصود سنويا لتقديم الخدمة لضعف العدد الحالى من المرضى حماية لهم من البتر.

وتابع: "نظرا لزيادة إقبال أهالينا فى محافظة أسوان من مرضى القدم السكرى على الاستفادة من خدمات مبادرة قدم صحيح لحمايتهم من البتر وفى اطار التوسع فى تقديم خدمات طبية ذات جودة، تم مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة قدم صحيح داخل غرفة المبادرة بمستشفيات جامعة أسوان"، موضحا أن مبادرة قدم صحيح تستهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في حمايتهم من بتر القدم من خلال التعاون مع أساتذة الأوعية الدموية في 20 جامعة مصرية وتخصيص غرفة للمبادرة في كل مستشفى جامعي داخل هذه الجامعات على مستوي الجمهورية وداخل غرف مبادرة قدم صحيح الـ20 في الجامعات المصرية وأن جميع خدمات المبادرة يتم تقدميها للمرضى بالمجان تماما.

مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة قدم صحيح بمستشفيات جامعة أسوان