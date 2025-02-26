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شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يعلن توفير فرص عمل بجميع المحطات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 26 فبراير 2025 04:01 م
أعلنت شركة النظافة بالخط الثالث للمترو عن حاجاتها لعمال نظافة ( شباب و بنات ) في جميع محطات مترو الأنفاق الخط الثالث، من محطة روض الفرج إلي محطة عدلي منصور، وخاصة فى المحطات الجديدة وادي النيل - التوفيقية - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة.
شروط العمل:
- عدد ساعات العمل ( 8 )
- السن من 21 إلى 45 عاما
- إمکانیة اختيار الشيفت، صباحي من 7 ص إلي 3 م - مسائي من 3 م إلى 11 م - ليلى من 11 م إلي 7 ص.
مميزات العمل:
1 - تأمين اجتماعي
2 - زيادة سنوية
3 - حوافز سنوية
4- يوني فورم موحد
الأوراق المطلوبة للتعيين: صورة البطاقه فقط
ويذكر أن وزارة النقل افتتحت 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادي النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة، وذلك بداية العام الماضى، وهي 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).
عمال نظافة
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