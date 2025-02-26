شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يعلن توفير فرص عمل بجميع المحطات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة النظافة بالخط الثالث للمترو عن حاجاتها لعمال نظافة ( شباب و بنات ) في جميع محطات مترو الأنفاق الخط الثالث، من محطة روض الفرج إلي محطة عدلي منصور، وخاصة فى المحطات الجديدة وادي النيل - التوفيقية - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة.

شروط العمل:

- عدد ساعات العمل ( 8 )

- السن من 21 إلى 45 عاما

- إمکانیة اختيار الشيفت، صباحي من 7 ص إلي 3 م - مسائي من 3 م إلى 11 م - ليلى من 11 م إلي 7 ص.

مميزات العمل:

1 - تأمين اجتماعي

2 - زيادة سنوية

3 - حوافز سنوية

4- يوني فورم موحد

الأوراق المطلوبة للتعيين: صورة البطاقه فقط

ويذكر أن وزارة النقل افتتحت 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادي النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة، وذلك بداية العام الماضى، وهي 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).