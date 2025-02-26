شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية: نمتلك أحدث المعامل والتجهيزات الفضائية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تؤكد ريادة مصر في قطاع الفضاء الأفريقي، عقدت وكالة الفضاء المصرية اليوم مؤتمرًا صحفيًا بمقر أكاديمية الفضاء، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الفضاء، للإعلان عن التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر نيو سبيس إفريقيا 2025 ، الذي يُعد أكبر حدث فضائي في القارة، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية بالعاصمة القاهرة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور شريف صدقي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور تديان أوتارا ، رئيس مجلس الفضاء الإفريقي، والدكتور هيثم أكاه ، رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير الأنظمة الفضائية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.



افتتح الأستاذ الدكتور شريف صدقي المؤتمر بكلمة أكد فيها على المكانة الرائدة التي وصلت إليها وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى التطور الكبير في البنية التحتية للوكالة، والتي تضم الآن أحدث المعامل والتجهيزات الفضائية في القارة الإفريقية.

وقال:"استضافة مصر لمؤتمر نيو سبيس إفريقيا 2025 يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتنا التقنية والتنظيمية، ويمثل فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الفضاء.،كما أن افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية داخل وكالة الفضاء المصرية يُعد نقطة تحول كبيرة نحو تحقيق الاستقلالية التكنولوجيا .

وأضاف أن اختيار موقع وكالة الفضاء المصرية بالقاهرة الجديدة يرجع إلى كونها تقع على أعلى نقطة في العاصمة حيث ترتفع 344 مترًا عن مستوى سطح البحر مما يعزز من كفاءة عمليات البحث والمراقبة الفضائية.

وخلال استعراضه لتاريخ مصر في علوم الفضاء، أشار الدكتور صدقي إلى أن مصر عرفت علم الفلك منذ أكثر من 7,000 عام حيث يُعد مرصد نبته غرب أبو سمبل بأسوان أول مرصد فلكي في العالم، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة إفريقية تدخل مجال الفضاء منذ عام 1868 تليها جنوب إفريقيا ثم السودان.



من جانبه، أعرب الدكتور تديان أوتارا ، رئيس مجلس الفضاء الإفريقي، عن اعتزازه باختيار مصر كموقع لمقر الوكالة الإفريقية، قائلاً:

"اليوم، أصبح التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الفضاء ضرورة استراتيجية. من خلال وكالة الفضاء الإفريقية ومؤتمر نيو سبيس إفريقيا، نعمل على تطوير استراتيجيات موحدة تسهم في تعزيز القدرات الفضائية للدول الأعضاء، وتمكين الشباب الإفريقي من الوصول إلى أحدث التقنيات والتطبيقات الفضائية، و إن المؤتمر سيشهد التدشين الرسمي لوكالة الفضاء الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في تقديم الخبرات والمعلومات لدعم القارة الإفريقية في مجال الفضاء.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور هيثم أكاه ، رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير الأنظمة الفضائية، التجهيزات الفنية واللوجستية التي تقوم بها وكالة الفضاء المصرية لاستضافة المؤتمر، مشيرًا إلى أن الوكالة توفر بيئة متكاملة للبحث العلمي والتطوير الفضائي.

وأكد أن استضافة الحدث تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الفضاء الإفريقي.، كذلك أن المؤتمر سينظم بالتنسيق مع وكالة الفضاء الإفريقية ويعد أحد أكبر المؤتمرات الإقليمية في مجال الفضاء؛ حيث يتضمن عقد 20 جلسة نقاشية وأكثر من 15 كلمة رئيسية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية في مجال الفضاء، إضافة إلى إقامة معرض دولي على مساحة 1,000 متر مربع يتيح للعارضين استعراض أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

وأكد أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لعرض إمكانيات مصر وإفريقيا في مجال الفضاء وتعزيز مكانة مصر باعتبارها دولة رائدة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية كما سيتضمن لقاءات بين الشركات ورواد الصناعة مما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري في القطاع الفضائي الإفريقي.

اختتم المؤتمر بجلسة نقاش مفتوحة للإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين حول التفاصيل التنظيمية والاستعدادات اللوجستية للمؤتمر. وبعد ذلك، قام الحضور بجولة تفقدية داخل مرافق وكالة الفضاء المصرية، حيث تم عرض أحدث المعامل والمعدات الفضائية، مما يعكس جاهزية مصر لاستضافة الفعاليات الكبرى في هذا المجال.

يُذكر أن مؤتمر نيو سبيس إفريقيا 2025 يهدف إلى جمع نخبة من العلماء والمتخصصين وصناع القرار في قطاع الفضاء، لمناقشة مستقبل القطاع الإفريقي، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطورات التقنية. كما يمثل المؤتمر منصة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الفضائية الإفريقية والدولية، ودعم مبادرات التنمية المستدامة باستخدام تقنيات الفضاء.