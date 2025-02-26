شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب المتهم الأجنبى المضبوط فى قضية منصة الـ FBC والان مع تفاصيل الخبر

تستجوب نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم الأجنبي الذى تم ضبطه ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية والاتهامات الموجهة له في البيانات المقدمة في القضية، والتي وصلت لـ101 بلاغ يتهم التشكيل بالاستيلاء علي أموال المواطنين، وكذلك المعلومات التي كشفت عن شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.

ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الالكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC وجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.